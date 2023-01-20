Александр Лебедь предотвратил геноцид армян в Баку

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Отмечая скорбную 33-ю годовщину геноцида армян в г. Баку (13-20 января 1990 года), мы помним, что именно 106-я гвардейская воздушно-десантная Тульская Краснознаменная ордена Кутузова дивизия под командованием Александра Лебедя предотвратила запланированный геноцид армянского населения этого города.