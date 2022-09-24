В Нахимовском районе Севастополя в этом году появятся 5 новых детских площадок

В Севастополе в Нахимовском районе появятся пять новых детских площадок в 2022 году. Четыре из них уже установили, на одной еще продолжаются работы.
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