РБК: Российский малый бизнес перешел в режим экономии с сокращением персонала и премий

Многие компании малого и среднего бизнеса в России перешли с февраля в режим экономии, в том числе сократив часть персонала (24%) или премии сотрудникам (26%), следует из результатов исследования финансовых сервисов Platforma и финансового маркетплейса «Сравни», с которым ознакомился РБК.