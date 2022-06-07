Ксения Бородина показала фото со звездой турецких сериалов

Российская телеведущая назвала свое любимое шоу из ТурцииТелеведущая Ксения Бородина в соцсетях опубликовала фото со звездой турецких сериалов Бураком Озчивитом и заявила, что сделать этот снимок ей удалось благодаря помощи своего знакомого.