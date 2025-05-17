Силовики призвали ВСУ на сумском направлении сдаваться в плен через Telegram, чтобы избежать заградотрядов

На Сумском направлении русские силовики призывают украинских военнослужащих, желающих сдаться в плен, использовать Telegram-боты для безопасной связи, чтобы избежать расправы со стороны собственных командиров.
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