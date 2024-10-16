В Тверской области полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию

В Конаковском районе ликвидирована подпольная лаборатория по производству синтетического наркотика. Предварительно установлено, что к противоправной деятельности причастны трое выходцев из Нижегородской и Вологодской областей в возрасте 33, 37 и 52 лет, которые оборудовали под нарколабораторию один из ангаров в деревне Старое Мелково.
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