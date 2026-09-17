TANK 700: китайский ответ «Гелику», но в 3 раза дешевле

Mercedes G-Class строил репутацию люксового внедорожника почти полвека. TANK 700 решил, что это слишком долго.
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