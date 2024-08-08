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"Какая ещё нам Африка. Мы с соседями справиться-то не можем". И снова комментаторы

"Какая ещё нам Африка. Мы с соседями справиться-то не можем". И снова комментаторы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. К статьям про Африку, нам, в числе прочего, пишут, что нечего России делать там, и что нужно собирать вещички и возвращаться домой.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Так это и без связи с Лавровым каждому понятно.
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5 час.
Анна Ахметзянова
Мы с вами отвечаем только за свои комментарии ,в интернете, а Путин, Лавров ,правительство и т.д. отвечают за всю страну . Им виднее, чем нам с дивана.
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5 час.
Natalija Osminina
Мы здесь высказываем свое мнение, пользуясь  своей логикой. А логика проста как 3 рубля и другой быть не может.  Происходит восстание рабов- колоний США против США и коллективного Запада. Все восставшие, естественно, сплачиваются вокруг России. Поэтому Россия помогает выкидывать из  своих союзников- африканских, ближневосточных и южноамериканских стран силы коллективного Запада. Поэтому это ВОВСЕ НЕ ИДЕЯ ЛАВРОВА!!!! Смешно приписывать   ПРОЦЕССЫ, ИДУЩИЕ НЕИЗБЕЖНО  одному человеку! Просто смешно.
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4 час.

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