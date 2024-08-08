"Какая ещё нам Африка. Мы с соседями справиться-то не можем". И снова комментаторы

Мы с вами отвечаем только за свои комментарии ,в интернете, а Путин, Лавров ,правительство и т.д. отвечают за всю страну . Им виднее, чем нам с дивана.

Natalija Osminina

Мы здесь высказываем свое мнение, пользуясь своей логикой. А логика проста как 3 рубля и другой быть не может. Происходит восстание рабов- колоний США против США и коллективного Запада. Все восставшие, естественно, сплачиваются вокруг России. Поэтому Россия помогает выкидывать из своих союзников- африканских, ближневосточных и южноамериканских стран силы коллективного Запада. Поэтому это ВОВСЕ НЕ ИДЕЯ ЛАВРОВА!!!! Смешно приписывать ПРОЦЕССЫ, ИДУЩИЕ НЕИЗБЕЖНО одному человеку! Просто смешно.