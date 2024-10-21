Темпа бы прибавить: по росту доходов населения Астраханская область идет среди аутсайдеров юга

Да и саму доходность неплохо бы прибавить – все же на треть меньше общероссийской. Сегодня свой очередной рейтинг по уровню доходов населения представилоРИА «Новости» на основе данных Росстата и ЕМИСС за второй квартал 2924 года Как и прежде, для оценки ситуации в данной сфере эксперты информагентства рассчитали соотношение среднедушевых доходов в регионах и стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг.