Вместе за охрану окружающей среды.

С целью воспитания защитников природы, формирования ответственности и бережного отношения к её богатствам в нашем детском саду в специальной группе прошли мероприятия, посвященные охране окружающей среды.
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