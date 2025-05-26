В каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить свою дозу солнечного света и любви! Представляем прогноз на 26 мая в Рязани

В каждом из нас живет маленький, очень нежный человечек. Весной он просыпается, чтобы получить свою дозу солнечного света и любви! Представляем прогноз на 26 мая в РязаниСегодня, 26 мая, воздух раскалён до +28 градусов, словно город попал в объятия жаркого лета.