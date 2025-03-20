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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Севастопольцам на заметку». Какая административная ответственность грозит за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан?

«Севастопольцам на заметку». Какая административная ответственность грозит за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан?

В соответствии со ст. 33 Конституции Российской Федерации граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.

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