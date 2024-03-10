В Европе назревает внутренний бунт «последних из могикан здравого смысла»...

Шольца загнали в угол? Почему немецкий канцлер решил «раскрыть все карты»? Канцлер Германии Олаф Шольц сдал союзников «с потрохами», заявив, что британские и французские военные принимают непосредственное участие в ходе боевых действий на Украине.