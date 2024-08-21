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Хинштейн: Самарская область вошла в «топ» коррупционных регионов РФ

Хинштейн: Самарская область вошла в «топ» коррупционных регионов РФ

Председатель комитета Государственной думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что Самарская область попала в антирейтинг «коррупционных регионов» России.

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