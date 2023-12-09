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Певец Антонов на шоу «Дуэты» назвал голос Алсу «комариным писком»

Певец Антонов на шоу «Дуэты» назвал голос Алсу «комариным писком»

В музыкальном шоу «Дуэты» певцы в дуэтах исполняют известные композиции, но они не знают, с кем находятся на сцене, поскольку артистов разделяет стеклянная ширма, которая поднимается в конце песни и участники могут увидеть друг друга.

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