Стюардесса рассказала, почему есть дырки в окнах самолета

На страницах издания Daily Star, Хенни Лим, стюардесса филиппинской авиакомпании Cebu Pacific, рассказала, что туристов часто беспокоит вопрос, что это за маленькая дырочка в стекле, похожая на след от укола, не брак ли это.
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