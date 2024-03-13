Рэпер Дрейк опубликовал видео о росте курса биткоина

Рэпер Дрейк поделился в социальных сетях видео о росте курса биткоина, опубликовав отрывок из интервью главы компании MicroStrategy Майкла Сэйлора, в котором он комментирует рост цены криптовалюты на канале CNBC.
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