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The Telegraph: Премьер Стармер намерен объявить об ухудшении ситуации в Британии

The Telegraph: Премьер Стармер намерен объявить об ухудшении ситуации в Британии

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится предупредить граждан о неизбежном ухудшении экономической ситуации в стране.

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Комментарии
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Eduard
Я за него скажу:&quot;Милые мои англосаксонцы! Извините жить выбудите плохо и не долго.Мы тут решили ваши денежки Украине режиму Зеленскому отдать.Свои мы в Швейцарии спрятали,не достаните!&quot;
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16 час.
Eduard
Увеличат налоги для спонсировпния некоей Украины! Знаем мы всё!
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16 час.
Eduard
Только хоть из жопы вылезти второй раз Россию вам не победить,это ядерная держава,его на вас всех хватит!
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16 час.

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