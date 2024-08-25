The Telegraph: Премьер Стармер намерен объявить об ухудшении ситуации в Британии

Eduard Я за него скажу:"Милые мои англосаксонцы! Извините жить выбудите плохо и не долго.Мы тут решили ваши денежки Украине режиму Зеленскому отдать.Свои мы в Швейцарии спрятали,не достаните!"

Eduard Увеличат налоги для спонсировпния некоей Украины! Знаем мы всё!