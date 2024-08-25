Премьер-министр Великобритании Кир Стармер готовится предупредить граждан о неизбежном ухудшении экономической ситуации в стране.
The Telegraph: Премьер Стармер намерен объявить об ухудшении ситуации в Британии
Комментарии
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Eduard
Я за него скажу:"Милые мои англосаксонцы! Извините жить выбудите плохо и не долго.Мы тут решили ваши денежки Украине режиму Зеленскому отдать.Свои мы в Швейцарии спрятали,не достаните!"
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16 час.
Eduard
Увеличат налоги для спонсировпния некоей Украины! Знаем мы всё!
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16 час.
Eduard
Только хоть из жопы вылезти второй раз Россию вам не победить,это ядерная держава,его на вас всех хватит!
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16 час.
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