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Ник Клэкстон пропустит как минимум две недели из-за травмы задней поверхности бедра

Центровой Ник Клэкстон пропустит некоторое время из-за травмы задней поверхности бедра. Новичок « Чикаго » получил повреждение на тренировке, после чего главный тренер команды Тьяго Сплиттер сообщил, что повторная оценка состояния игрока состоится через две недели.

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