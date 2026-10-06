Азаров заявил об увеличении числа митингующих в Киеве

На площади Независимости в Киеве прошёл митинг, отражающий изменения отношения украинцев к властям. Экс-премьер Николай Азаров отметил, что число участников демонстраций растёт, свидетельствуя о снижении страха перед режимом.
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