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Царьград

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Азаров заявил об увеличении числа митингующих в Киеве

Азаров заявил об увеличении числа митингующих в Киеве

На площади Независимости в Киеве прошёл митинг, отражающий изменения отношения украинцев к властям. Экс-премьер Николай Азаров отметил, что число участников демонстраций растёт, свидетельствуя о снижении страха перед режимом.

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