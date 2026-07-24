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‼️🇺🇦🏴‍☠Сегодня ночью возможен массированный удар по Украине, - Зеленский ➖«Мы знаем от разведывательных служб и наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине.

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