‼️🇺🇦🏴☠Сегодня ночью возможен массированный удар по Украине, - Зеленский ➖«Мы знаем от разведывательных служб и наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇺🇦🏴☠Сегодня ночью возможен массированный удар по Украине, - Зеленский ➖«Мы знаем от разведывательных служб и наших партнеров, что россияне подготовили ракеты для нового массированного удара по Украине.
Свежие комментарии