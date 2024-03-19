Глава Гагаузии Гуцул обратится в суд из-за клеветы президента Молдавии Санду

Глава автономии Гагаузия Евгения Гуцул заявила, что ее юристы занимаются подготовкой иска против президента Молдавии Майи Санду о защите чести, достоинства и деловой репутации после обвинений главы государства в том, что она незаконно возглавила автономию и представляет интересы "преступной группы".