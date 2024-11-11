S

Sobering

Что такое Бутина? Бутина сама по себе – никто, звать её никак. Глупая девочка просто заигралась в политику. Она – просто лицо, представляющее определённые кланы. А кого она собственно представляет? Она представляла заместителя председателя Центробанка Торшина, бывшего экс-сенатора. По Торшину ещё в 2013-м году были получены из Испании документы, свидетельствующие о том, что он занимается выводом из России больших сумм, которые он отмывает и выводит из России – это показывает его связь с криминальными группировками. Любые криминальные группировки, существующие сейчас, – это заделы под будущие карательные батальоны (как на Украине). Поэтому у нас есть профессиональная преступность, у этой профессиональной преступности есть свои боевики. Но более того, Александр Торшин и Бутина – это два человека, которые являются пожизненными членами национальной стрелковой ассоциации США, больше в ней никого из России нет. Есть только 2 человека из России, которые являются пожизненными членами национальной стрелковой ассоциации США. А Бутина ещё представляет движение «Право на оружие», которое пропагандировало гражданское оружие в доступ населению. Но поскольку гражданское оружие в нашем сегменте экономики не присутствует, то, соответственно, пропагандировало и лоббировало (Торшин тоже) именно американское оружие. Таким образом, для американских оружейных корпораций открывался многомиллионный российский рынок. То есть опять ж видно, на кого он работает и как работает. Бутина зафиксировалась в «болотных» выступлениях против Путина. В движении «Право на оружие» (кто поддерживал право на короткоствол) присутствуют различные политические силы, но по странному стечению обстоятельств они тоже практически все засветились на Болотной площади против Путина, на совершении государственного переворота тогда ещё – в 2012-м году.