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СахПресс

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Дожди и +18 градусов: какая погода ожидается в Сахалинской области 11 октября?

Дожди и +18 градусов: какая погода ожидается в Сахалинской области 11 октября?

В воскресенье, 11 октября, в Сахалинской области сохранится теплая для середины осени погода. Местами пройдут дожди, сообщили в региональном гидрометцентре.

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