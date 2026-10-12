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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Черкас: «У Кузнецова уже нет никаких перспектив. Будет завершать карьеру, видимо. Вряд ли мы увидим того Евгения, которого бы хотели видеть»

Бывший вратарь СКА Сергей Черкас поделился мыслями по поводу нападающего Евгения Кузнецова , который ранее расторг контракт с «Сибирью».

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