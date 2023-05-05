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Архангельский «Водник» возобновил тренировки после перерыва

Архангельский «Водник» возобновил тренировки после перерыва

Спустя полтора месяца отдыха 4 мая «Водник» возобновил тренировочный процесс.В ближайшие две недели «желто-зеленые» на базе стадиона «Труд» будут заниматься под руководством нового главного тренера Ивана Максимова, сообщили в областном министерстве спорта.

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