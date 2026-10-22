Комитет Тульской области по архитектуре и градостроительству отказал компаниям "Агропромышленный комплекс Алексин-А" и "Горно-добывающая компания "Рюрики" в разрешении внести изменения в Генплан для добычи известняка на землях сельскохозяйственного назначения.