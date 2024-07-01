Нервное настрое...
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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Популизм с запахом серы

Популизм с запахом серы

Страшно! Пугалъ!Сейчас набегут хейтеры-ипанашки, но когда это меня останавливало?Поехали.Мне как бы недавно 46 лет исполнилось, и за это время я успел пережить развал Советского Союза, два майдана на украине и несколько попыток госпереворота в России (и Белоруссии).

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Автор явно из « ждунов».
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10 час.
Наталия
Какая гадость эта статья ! От нее завоняло даже не серой, а дерьмом.
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9 час.
Марина Петрова
Автора на мыло.
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6 час.

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