РЖД пересмотрят свои амбиции. Мост на Сахалин снова в игре. ВСМ ускорит грузы. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был рост объёмов контейнерного транзита через железные дороги РФ, готовность РЖД стимулировать перевозки биржевых грузов и предложение Владимира Путина проработать вопрос постройки моста на Сахалин.
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