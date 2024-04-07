РЖД пересмотрят свои амбиции. Мост на Сахалин снова в игре. ВСМ ускорит грузы. Пульс ж/д за неделю в зеркале прессы

В центре внимания федеральных СМИ на минувшей неделе был рост объёмов контейнерного транзита через железные дороги РФ, готовность РЖД стимулировать перевозки биржевых грузов и предложение Владимира Путина проработать вопрос постройки моста на Сахалин.