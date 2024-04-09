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Петербургский дневник

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В петербургской Федерации космонавтики считают необходимым вернуть астрономию в школьную программу

В петербургской Федерации космонавтики считают необходимым вернуть астрономию в школьную программу

Как самостоятельный предмет она была введена в учебный план еще в 1932 году Первый зампредседателя совета Санкт-Петербургской региональной организации ООО «Федерация космонавтики России» Олег Мухин заявил, что включение астрономии в школьную программу как обязательного предмета принесло бы пользу российской науке и продвижению в области космоса.

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