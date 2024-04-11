Axios: Иран ограничит свой ответ за удар по Дамаску

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян заявил своей немецкой коллеге Анналене Бербок, что Тегеран полон решимости отреагировать на бомбардировку Израилем здания его консульства в Дамаске на прошлой неделе, но сделает это "надлежащим" и ограниченным образом.