Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Время воинов

Время воинов

В мрачной тьме далёкого будущего сурового настоящего есть только война.Как говорили древнеримские товарищи, мир – это передышка между войнами.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Разговорчики в строю прекратить! Население России не воинственно,гуманно к противнику даже. Минские соглашение путь к миру.Его Украина,Германия,Франция к использовали для вооружения Украины и войны против России.Минские соглашения были нужны, только чтобы «дать Украине время». Это позволило стране стать сильнее в её будущем противостоянии с Россией Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/08/merkel-da-my-obmanuli-putina-s-minskimi-soglasheniyami-chtoby-vyigrat-vremya            «Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — ответил он. По словам Олланда, было важно «знать, как Запад воспользуется этой передышкой».
Меркель: Да, мы обманули Путина с Минскими соглашениями, чтобы выиграть время: EADaily
EADaily
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6 час.
Александр Рожков
Выступление Г.А.Зюганова на заседании ГД РФ (17.09.2024)                            https://youtu.be/3caQjjNuGiU
Выступление Г.А.Зюганова на заседании ГД РФ (17.09.2024)
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6 час.

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