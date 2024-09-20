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Vasily Golov

Разговорчики в строю прекратить! Население России не воинственно,гуманно к противнику даже. Минские соглашение путь к миру.Его Украина,Германия,Франция к использовали для вооружения Украины и войны против России.Минские соглашения были нужны, только чтобы «дать Украине время». Это позволило стране стать сильнее в её будущем противостоянии с Россией Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/08/merkel-da-my-obmanuli-putina-s-minskimi-soglasheniyami-chtoby-vyigrat-vremya «Да, Ангела Меркель права. Минские соглашения на время остановили наступление россиян», — ответил он. По словам Олланда, было важно «знать, как Запад воспользуется этой передышкой».