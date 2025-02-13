Папин провел спарринг с Джонсоном перед боем с Тетте

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Экс-чемпион мира по версии IBF International, обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин провел спарринг с российским боксером Кевином Джонсоном в преддверии боя с чемпионом WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте из Ганы, который пройдет в рамках нового турнира "Бойцовского клуба РЕН ТВ".