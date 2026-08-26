Reuters: Гейтс решил встретиться с Си Цзиньпином для обсуждения контроля ИИ

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил о намерении встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином до конца этого года, чтобы показать ему инициативы, касающиеся контроля искусственного интеллекта.
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