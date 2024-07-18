Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчеты «Мста-С» уничтожили огневые точки и опорник ВСУ под Авдеевкой

Расчеты «Мста-С» уничтожили огневые точки и опорник ВСУ под Авдеевкой

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Центр» поддержали огнем мотострелков, уничтожив огневые точки и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России.

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