Расчеты «Мста-С» уничтожили огневые точки и опорник ВСУ под Авдеевкой

Расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки войск «Центр» поддержали огнем мотострелков, уничтожив огневые точки и опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении, сообщает Минобороны России.
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