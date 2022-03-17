Наёмник из Великобритании сбежал из Украины через 9 часов

Об этом сам Джейк Прайдэй, ветеран НАТО, рассказал изданию 1843 Magazine. По его словам, сразу по прибытии ему и другим добровольцам сообщили, что они пройдут пятидневную подготовку, а потом независимо от наличия военного опыта пойдут на передовую.