Следователи ищут соучастника убийства вдовы экс-вице-премьера Дагестана

Анна Каменева © Telegram-канал "ВШГА Старт" Суд в Москве отправил под арест 17-летнего сына доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Анны Каменевой, которого обвиняют в ее убийстве.