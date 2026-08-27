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Газета.ру

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Следователи ищут соучастника убийства вдовы экс-вице-премьера Дагестана

Следователи ищут соучастника убийства вдовы экс-вице-премьера Дагестана

Анна Каменева © Telegram-канал "ВШГА Старт" Суд в Москве отправил под арест 17-летнего сына доцента Высшей школы государственного аудита МГУ и вдовы бывшего вице-премьера Дагестана Анны Каменевой, которого обвиняют в ее убийстве.

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