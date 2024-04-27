Ефимов: в Перове возвели девятый дом в рамках программы реновации

Девятый жилой дом готовится к заселению по программе реновации в столице. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова, новостройку возвели в районе Перово.
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