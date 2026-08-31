❗️⚡️Формирование эшелонированной системы ПВО-ПРО Греции «Щит Ахиллеса» В Тель-Авиве готовится к подписанию масштабное межправительственное соглашение между Грецией и Израилем, оцениваемое в 3.
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