Запуск нового метро изменит маршруты автобусов, идущих через «Октябрьское поле»

В эту субботу должны открыться первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВС Собянин обозначил...
- Апексимова посети...
- На улице Академик...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым