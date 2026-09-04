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РАЙОННЫЙ МАСШТАБ

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Запуск нового метро изменит маршруты автобусов, идущих через «Октябрьское поле»

В эту субботу должны открыться первые пять станций Рублево-Архангельской линии метро: «Деловой центр», «Шелепиха», «Звенигородская», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева».

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