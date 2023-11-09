Российское агентство проиллюстрировало проект «Душа Руси» фотографиями белорусок в национальных костюмах

И текстом на английском. Снимки для рекламного видео компания, которая за 31 тысячу рублей обещает «проживание опыта» с баней и прыжками через костёр, а также мастер-класс по оберегам, скачала в интернете бесплатно.
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