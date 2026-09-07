Трамп кинул своих азиатских союзников. Куда им теперь деваться?

Страны «Азиатского НАТО» (США, Южная Корея и Япония) проводят военные учения «Freedom Edge». Предыдущие происходили в июне 2024, ноябре 2024 и сентябре 2025 года.
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