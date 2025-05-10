Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Вьетнам заключили меморандум о взаимодействии в туристической отрасли до 2030 года. Документ был утвержден по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, которые прошли в Кремле.