Россия и Вьетнам договорились о сотрудничестве в сфере туризма

Россия и Вьетнам заключили меморандум о взаимодействии в туристической отрасли до 2030 года. Документ был утвержден по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама, которые прошли в Кремле.
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