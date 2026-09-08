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"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией

"Изменилась реальность": в МИД Украины рассказали о встрече Зеленского с Трампом и переговорах с Россией

Руководством Украины достигнуты предварительные договорённости о контактах Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, а также имеется настрой на переговоры с Россией.

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