Купе Honda Prelude предложит гибридную систему нового поколения[{"type":"text-block","attr":{},"content":"На днях компания Honda отпраздновала 25-летие своей первой гибридной модели Insight, и к этому приурочила состоявшуюся в Японии презентацию платформы и гибридной системы новых поколений.