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Смоленск 2.0

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На Смоленщине завершился капитальный ремонт Ярцевского центра культуры и отдыха

На Смоленщине завершился капитальный ремонт Ярцевского центра культуры и отдыха

Ярцевский центр культуры и искусства объединяет в клубах по интересам 1060 участников разных возрастов Капремонт Ярцевского центра культуры и отдыха завершился в Смоленской области в рамках областной государственной программы «Развитие культуры в Смоленской области».

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