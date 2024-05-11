«Чтобы выплакались»: Ирина Аллегрова посвятила песню женам бойцов СВО

Знаменитая певица Ирина Аллегрова выступила для жен бойцов специальной военной операции. В эфире шоу на федеральном канале она исполнила трогательную песню, посвятив ее всем женщинам, которые сейчас страдают от разлуки с любимыми, защищающими страну.
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