«Чтобы выплакались»: Ирина Аллегрова посвятила песню женам бойцов СВО

Знаменитая певица Ирина Аллегрова выступила для жен бойцов специальной военной операции. В эфире шоу на федеральном канале она исполнила трогательную песню, посвятив ее всем женщинам, которые сейчас страдают от разлуки с любимыми, защищающими страну.