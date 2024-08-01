«Домклик» оценил перераспределение спроса на ипотеку в Северо-Западном ФО

Доли рынка новостроек и ИЖС заметно снизились по сравнению с цифрами первого полугодия. На вторичном рынке, напротив, отмечен рост Доля ипотеки на первичном рынке Северо-Западного федерального округа по предварительным итогам июля заметно снизилась.
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