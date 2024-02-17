«Ливерпуль» заменил Джонса и Жоту в 1-м тайме матча с «Брентфордом» из-за травм. Португальца унесли на носилках

«Брентфорд» принимает «Ливерпуль» в рамках 25-го тура АПЛ (0:1, первый тайм). В ходе первой половины игры гости сделали две замены из-за травм игроков: на 34-й минуте вместо Кертиса Джонса вышел Райан Гравенберх, а Диогу Жота покинул поле на носилках на 44-й.
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