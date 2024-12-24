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Интервальное голодание: мнение науки и личный опыт

Интервальное голодание: мнение науки и личный опыт

Уже многие годы некоторые люди практикуют интервальное голодание. Оно как БАД: одни отмечают заметный положительный результат, другие не видят никакого эффекта, третьи получают побочку из-за неправильного применения.

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